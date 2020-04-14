Каждый случай смерти от коронавируса в областях Украины будет подробно изучен - ОПУ

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и как выполняется протокол лечения таких больных. Кроме того, каждый случай смерти от болезни будет изучен детально. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.