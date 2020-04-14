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Кожен випадок смерті від коронавірусу в областях України буде детально вивчено - ОПУ

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. В областях перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус та як виконується протокол лікування таких недужих. Крім того, кожен випадок смерті від хвороби буде вивчено детально. Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.

“Буде детально вивчено кожен випадок смерті, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий”, — зазначили у Президента, зсилаючись на слова міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Крім того, з його слів, дві комісії — вірусологів та пульмонологів — перевірять стан забезпечення медичними засобами лікарень у регіонах та готовність медпрацівників до прийому хворих.

“Справді, у деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо, нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти”, — прокоментував Зеленський.

Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 летальні

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