Каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь раз в месяц - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Около 40% молодежи в Украине имеют опыт употребления алкогольных напитков. Такие данные исследования обнародовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН.
Отмечается, что в течение последнего месяца 22,8% украинской молодежи употребляли алкоголь.
"От 5,2% среди 10-летних до 42,8% среди 17-летних", - говорится в сообщении.
При этом, среди 13-летних этот показатель составляет 13,8%, а среди 14-летних -23,8%.
"А среди 15-летних - 32,2%", - свидетельствуют данные опроса.
Социологический опрос был проведен Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко совместно с ЮНИСЕФ в 2018 году в 287 учебных заведениях, где было опрошено более 13 000 респондентов.
Опрос охватил учеников 5-11-х классов учреждений общего среднего образования; 1-го, 2-го курсов учреждений профессионально-технического образования (УПТО) и студентов учреждений профессионального перед высшими образования (УППО) (на базе 9-летнего образования), которые представляют детей и молодежь 10-17 лет, которые учится.
Как сообщал УНН, по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.
С целью защитить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в парламент законопроект №9065.
Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет возле учреждений.
Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по парламенту поддержать усиление ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.