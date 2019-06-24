Кожен п'ятий український підліток вживає алкоголь раз на місяць - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Близько 40% молоді в Україні мають досвід вживання алкогольних напоїв. Такі дані дослідження оприлюднив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), передає УНН.
Зазначається, що протягом останнього місяця 22,8% української молоді вживали алкоголь.
"Від 5,2% серед 10-річних до 42,8% серед 17-річних", - йдеться у повідомленні.
При цьому, серед 13-річних цей показник становить 13,8%, а серед 14-річних –23,8%.
"А серед 15-річних – 32,2%", - свідчать дані опитування.
Соціологічне опитування було проведено Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка спільно з ЮНІСЕФ у 2018 році у 287 навчальних закладах, де було опитано понад 13 тисяч респондентів.
Опитування охопило учнів 5–11-х класів закладів загальної середньої освіти; 1-го, 2-го курсів закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) та студентів закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) (на базі 9-річної освіти), які представляють дітей та молодь 10–17 років, що навчається.
Як повідомляв УНН, за даними ESPAD, кожен п'ятий український підліток вживає алкоголь у себе вдома, а кожен 10-й - викурив свою першу сигарету у 14 років.
З метою захистити українську молодь від доступних алкоголю і тютюну, депутати внесли у парламент законопроект №9065.
Документ, серед іншого, передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також пропонує заборонити продаж алкоголю і сигарет біля шкільних установ.
Ініціатором проекту ЗУ виступив депутат Андрій Павелко, який закликав своїх колег по парламенту підтримати посилення відповідальності за продаж сигарет та алкоголю дітям.