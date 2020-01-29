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Каждый пятый украинец считает, что авторитаризм может быть лучше демократии

Киев • УНН

 • 11076 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Среди украинцев 52% уверены, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины, однако 20% считают, что авторитарный режим при определенных обстоятельствах может быть лучше за демократию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.

Каждый пятый украинец считает, что авторитаризм может быть лучше демократии

"Большинство граждан - 52% считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. Противоположного мнения - что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше - придерживаются 20% и еще 19% ответили, что для них вообще не имеет значения, демократический режим в стране или нет", - говорится в результатах опроса.

Так, среди регионов отличается Восточный, где предпочитают демократическому устройству 37%, а для 30% - нет разницы, демократический режим или нет.

Стоит отметить, что 33% украинцев согласны уступить государству долю прав и свобод в обмен на собственное благосостояние (в 2018 году - 26%), однако несколько больше - 42% (36% в 2018 году) ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности.

Не смогли сделать выбор между этими альтернативами 25% опрошенных (в 2018 году - 39%).

Восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить долю прав и свобод в обмен на благосостояние - 42% против 31% тех, кто на это не согласен.

Добавим, что опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что среди украинцев 71% считают, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги.

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