Каждый пятый украинец считает, что авторитаризм может быть лучше демократии

КИЕВ. 29 января. УНН. Среди украинцев 52% уверены, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины, однако 20% считают, что авторитарный режим при определенных обстоятельствах может быть лучше за демократию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.