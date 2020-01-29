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Кожен п’ятий українець вважає, що авторитаризм може бути кращим за демократію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Серед українців 52% впевнені, що демократія є найбільш бажаним варіантом державного устрою для України, проте 20% вважають, що авторитарний режим за певних обставин може бути кращим за демократичний. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.

Кожен п’ятий українець вважає, що авторитаризм може бути кращим за демократію

"Більшість громадян – 52% вважають, що демократія є найбільш бажаним варіантом державного устрою для України. Протилежної думки – що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим – дотримуються 20% і ще 19% відповіли, що для них взагалі не має значення, демократичний режим в країні чи ні", - йдеться у результатах опитування.

Так, серед регіонів відрізняється Східний, де віддають перевагу демократичному устрою 37%, а для 30% - немає різниці, демократичний режим чи ні.

Варто зазначити, що 33% українців згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут (у 2018 році – 26%), проте дещо більше – 42% (36% у 2018 році) заради особистої свободи та дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі.

Не змогли зробити вибір між цими альтернативами 25% опитаних (у 2018 році – 39%).

Східний регіон відрізняється від решти тим, що його мешканці готові поступитися часткою прав і свобод в обмін на добробут – 42% проти 31% тих, хто на це не згодний.

Додамо, що опитування проводилось з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що серед українців 71% вважають, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг – освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки.

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