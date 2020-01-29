Понад 70% українців вважають, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Серед українців 71% вважає, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг у сфері освіти, медицини, пенсій, навіть якщо доведеться збільшити податки. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.
"Більшість населення України (71%, у 2018 році – 65%) вважає, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг – освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки, не згодні з цим – 22% (23% у 2018 році). І лише меншість (22%) підтримує протилежну позицію – що потрібно мінімізувати роль держави, зменшуючи податки для людей, які здатні самі платити за освіту, медицину, накопичувати пенсію", - йдеться у результатах опитування.
Так, 70% населення (77% у 2018 році) вважає, що більшість людей в Україні не зможе прожити без постійної турботи та опіки з боку держави, протилежного погляду - 19% (13% у 2018 році).
У результатах зазначається, що зменшилася кількість тих, хто вважає, що "держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини всім необхідним": з 44% у 2018 році до 38% у 2019 році; натомість зріс відсоток тих, хто вважає, що "держава повинна забезпечити людям однакові "правила гри" у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає" – з 45% у 2018 році до 54% у 2019 році.
Додамо, що опитування проводилось з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що понад 50% українців не змогли назвати жодної успішної реформи.