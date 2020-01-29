Более 70% украинцев считают, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг

"Большинство населения Украины (71%, в 2018 году - 65%) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги, не согласны с этим - 22% (23% в 2018 году). И только меньшинство (22%) поддерживает противоположную позицию - что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию", - говорится в результатах опроса.

Так, 70% населения (77% в 2018 году) считает, что большинство людей в Украине не сможет прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, противоположной точки зрения - 19% (13% в 2018 году).

В результатах отмечается, что уменьшилось число тех, кто считает, что "государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым": с 44% в 2018 году до 38% в 2019 году; зато вырос процент тех, кто считает, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует" - с 45% в 2018 году до 54% в 2019 году.

Добавим, что опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что более 50% украинцев не смогли назвать ни одной успешной реформы.