Опитування: понад 50% українців не змогли назвати жодної успішної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Українці вважають першочерговою реформою у країні – антикорупційну, далі реформа охорони здоров’я та пенсійна. Водночас понад 50% громадян відзначають, що владі не вдалося реалізувати жодної реформи, що впроваджувались. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.
"Жодної успішної реформи не назвали 51% (торік – 41%)", - йдеться в результатах опитування.
Проте відносно успішними було визнано лише антикорупційну реформу (10%), децентралізації (10%), реформу охорони здоров’я (9%), реформування армії (9%), земельну реформу (8%).
Зазначається, що першочерговою реформою українці вважають антикорупційну реформа – майже 59% населення (торік було 58%). Далі за рівнем значущості йдуть реформа сфери охорони здоров’я (54%, минулого року – 47%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (46%, минулого року – 44%), реформа органів правопорядку (37%, минулого року – 32%), люстрація чиновників (28%, минулого року – 29%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (23%, минулого року – 22%).
Додамо, що опитування проводилось з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Як раніше повідомляв УНН, українці вважають, що розвиватися Україні найбільше заважають корупція та війна.