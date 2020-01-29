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Опрос: более 50% украинцев не смогли назвать ни одной успешной реформы

Киев • УНН

 • 53324 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Украинцы считают первоочередную реформу в стране - антикоррупционную, дальше реформа здравоохранения и пенсионная. В то же время более 50% граждан отмечают, что власти не удалось реализовать ни одной реформы, которые внедрялись. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.

Опрос: более 50% украинцев не смогли назвать ни одной успешной реформы

"Ни одной успешной реформы не назвали 51% (в прошлом году - 41%)", - говорится в результатах опроса.

Однако относительно успешными были признаны лишь антикоррупционную реформу (10%), децентрализации (10%), реформу здравоохранения (9%), реформирование армии (9%), земельную реформу (8%).

Отмечается, что первоочередной реформой украинцы считают антикоррупционную реформу - почти 59% населения (в прошлом году было 58%). Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения (54%, в прошлом году - 47%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (46%, в прошлом году - 44%), реформа органов правопорядка (37%, в прошлом году - 32%), люстрация чиновников (28%, в прошлом году - 29%), реформа армии, укрепление обороноспособности (23%, в прошлом году - 22%).

Добавим, что опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщал УНН, украинцы считают, что развиваться Украине больше всего мешают коррупция и война.

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