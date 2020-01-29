Опрос: более 50% украинцев не смогли назвать ни одной успешной реформы

"Ни одной успешной реформы не назвали 51% (в прошлом году - 41%)", - говорится в результатах опроса.

Однако относительно успешными были признаны лишь антикоррупционную реформу (10%), децентрализации (10%), реформу здравоохранения (9%), реформирование армии (9%), земельную реформу (8%).

Отмечается, что первоочередной реформой украинцы считают антикоррупционную реформу - почти 59% населения (в прошлом году было 58%). Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения (54%, в прошлом году - 47%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (46%, в прошлом году - 44%), реформа органов правопорядка (37%, в прошлом году - 32%), люстрация чиновников (28%, в прошлом году - 29%), реформа армии, укрепление обороноспособности (23%, в прошлом году - 22%).

Добавим, что опрос проводился с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как ранее сообщал УНН, украинцы считают, что развиваться Украине больше всего мешают коррупция и война.