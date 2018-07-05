Каждый пятый подросток в Украине раз в месяц употребляет крепкий алкоголь

В частности, среди девушек этот показатель составляет 86%, среди мужчин - 82%.

Также, результаты опроса свидетельствуют о том, что каждый шестой подросток в Украине употребляет алкогольные напитки еженедельно или чаще.

"В течение последних 30 дней: 41% девушек и 32% юношей употребляли вино; 34% молодых людей в возрасте 15-17 лет употребляли пиво, 30% употребляли слабоалкогольные напитки: каждый пятый подросток употреблял крепкие алкогольные напитки", - говорится в результатах исследования.

Добавим, что в опросе ESPAD приняли участие 6 тыс. 674 респондента в возрасте 15-17 лет. В общем, было опрошено детей из 449 украинских учебных заведений.