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Кожен п'ятий підліток в Україні раз на місяць вживає міцний алкоголь

Київ • УНН

 • 9138 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Близько 84% школярів в Україні мають досвід вживання алкогольних напоїв. Про це свідчать останні дані Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та наркотиків (ESPAD), передає УНН.

 

Зокрема, серед дівчат цей показник становить 86%, серед хлопців - 82%.

Також, результати опитування свідчать про те, що кожен шостий підліток в Україні вживає алкогольні напої щотижня або частіше.

" Протягом останніх 30 днів: 41% дівчат та 32% хлопців вживали вино; 34% молодих людей віком 15-17 років вживали пиво; 30% споживали слабоалкогольні напої; кожен п’ятий підліток вживав міцні алкогольні напої", - йдеться у результатах дослідження.

Додамо, що в опитуванні ESPAD взяли участь 6 тис. 674 респонденти віком 15-17 років. Загалом, було опитано дітей із 449 українських навчальних закладів.

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