Кожен п'ятий підліток в Україні раз на місяць вживає міцний алкоголь

Зокрема, серед дівчат цей показник становить 86%, серед хлопців - 82%.

Також, результати опитування свідчать про те, що кожен шостий підліток в Україні вживає алкогольні напої щотижня або частіше.

" Протягом останніх 30 днів: 41% дівчат та 32% хлопців вживали вино; 34% молодих людей віком 15-17 років вживали пиво; 30% споживали слабоалкогольні напої; кожен п’ятий підліток вживав міцні алкогольні напої", - йдеться у результатах дослідження.

Додамо, що в опитуванні ESPAD взяли участь 6 тис. 674 респонденти віком 15-17 років. Загалом, було опитано дітей із 449 українських навчальних закладів.