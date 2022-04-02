Каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-то в Ростове - Зеленский

Детали

Один из неразумных первоапрельских шуток оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли.

Цитата

"Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти - чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами.

Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра-это вопрос второстепенный. Главное-неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-то в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами напрямую будут проблемы. Это последнее предупреждение", - предупредил Президент.

Добавим

Президент о весенний призыв в рф: предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам здесь не нужны новые убитые люди.