Каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-то в Ростове - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто сотрудничает с оккупантами, будет нести ответственность. Об этом сообщает УНН.
Детали
Один из неразумных первоапрельских шуток оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли.
Цитата
"Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти - чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами.
Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра-это вопрос второстепенный. Главное-неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-то в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами напрямую будут проблемы. Это последнее предупреждение", - предупредил Президент.
Добавим
Президент о весенний призыв в рф: предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам здесь не нужны новые убитые люди.