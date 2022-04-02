Кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові - Зеленський

Деталі

Один із нерозумних першоквітневих жартів окупанти зіграли з деякими мешканцями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли.

Цитата

"Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств і органів влади – щоб співпрацювали з цими обманутими призначенцями.

Моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлена. Тому кожен, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть проблеми. Це останнє попередження", - попередив Президент.

Додамо

Президент про весняний призов в рф: попередьте кожного такого призовника, їхніх батьків. Нам тут не потрібні нові вбиті люди