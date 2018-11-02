Каждый второй случай отравления фальсифицированным алкоголем заканчивается смертью
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В течение последних трех лет в Украине было зафиксировано 159 случаев отравления поддельным алкоголем. Такие данные приводит платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, передает УНН.
При этом, как свидетельствуют данные платформы, 84 случая отравления - имели летальный исход. То есть половина от всех алкогольных отравлений заканчивается смертью потерпевшего.
Отметим, что по оценкам экспертов, доля теневого алкогольного рынка в Украине сегодня составляет более 50%. Причин этому явлению много, и одна из главных - высокие акцизы.
Как писал УНН, по прогнозам эксперта Алексея Дорошенко, рынок украинского алкоголя ждет дальнейшая тенизация.
А, по словам журналиста Александра Дубинского, власть бездействует в вопросах борьбы с нелегальным алкорынком, ведь сама заинтересована в его существовании.