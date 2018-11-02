Кожен другий випадок отруєння фальсифікованим алкоголем закінчується смертю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом останніх трьох років в Україні було зафіксовано 159 випадків отруєння підробленим алкоголем. Такі дані наводить платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, передає УНН.
При цьому, як свідчать дані платформи, 84 випадки отруєння - мали летальні наслідки. Тобто половина від усіх алкогольних отруєнь закінчується смертю потерпілого.
Зауважимо, що за оцінками експертів, доля тіньового алкогольного ринку в Україні сьогодні становить понад 50%. Причин цьому явищу багато, та одна з головних - зависокі акцизи.
Як писав УНН, за прогнозами експерта Олексія Дорошенка, на ринок українського алкоголю чекає подальша тінізація.
А, за словами журналіста Олександра Дубінського, влада бездіє у питаннях боротьби з нелегальним алкоринком, адже сама зацікавлена в його існуванні.