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Каждый второй украинец поддерживает введение локдауна: это меньше, чем весной

Киев • УНН

 • 12693 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Более половины украинцев поддерживают введение в стране локдауна в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг", информирует УНН.

Каждый второй украинец поддерживает введение локдауна: это меньше, чем весной

Детали

По сравнению с весенними опросами количество сторонников "жесткого карантина" несколько уменьшилась.

По состоянию на сегодня 54% опрошенных украинцев поддерживают введение локдауна, в апреле таких было 65%. Не поддерживают — 44% респондентов.

Против локдауна в основном жители Востока, население среднего возраста, и те, кто не боится заболеть коронавирусом.

Добавим

Опрос проводили с 21 по 23 октября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).

Всего опросили 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 16 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области и город Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

Киев установил следующие ограничения: работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • проводить массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Украинские Национальные Новости

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