Каждый второй украинец поддерживает введение локдауна: это меньше, чем весной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Более половины украинцев поддерживают введение в стране локдауна в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг", информирует УНН.
Детали
По сравнению с весенними опросами количество сторонников "жесткого карантина" несколько уменьшилась.
По состоянию на сегодня 54% опрошенных украинцев поддерживают введение локдауна, в апреле таких было 65%. Не поддерживают — 44% респондентов.
Против локдауна в основном жители Востока, население среднего возраста, и те, кто не боится заболеть коронавирусом.
Добавим
Опрос проводили с 21 по 23 октября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).
Всего опросили 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.
Напомним
Сейчас в “красной” зоне уже находятся 16 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области и город Киев.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведение массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.
Киев установил следующие ограничения: работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.