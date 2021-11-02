Кожен другий українець підтримує введення локдауну: це менше, ніж навесні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Більше ніж половина українців підтримує введення у країні локдауну у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг", інформує УНН.
Деталі
Порівняно з весняними опитуваннями кількість прибічників "жорсткого карантину" дещо зменшилася.
Станом на сьогодні 54% опитаних українців підтримують запровадження локдауну, у квітні таких було 65%. Не підтримують — 44% респондентів.
Проти локдауну здебільшого жителі Сходу, населення середнього віку, та ті, хто не боїться захворіти на коронавірус.
Додамо
Опитування проводили з 21 до 23 жовтня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).
Усього опитали 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0.
Нагадаємо
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 регіонів - Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області та місто Київ.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.
Київ встановив такі обмеження: працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- проводити масові заходи
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- торговельно-розважальні центри
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Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.