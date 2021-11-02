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Кожен другий українець підтримує введення локдауну: це менше, ніж навесні

Київ • УНН

 • 12693 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Більше ніж половина українців підтримує введення у країні локдауну у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг", інформує УНН.

Кожен другий українець підтримує введення локдауну: це менше, ніж навесні

Деталі

Порівняно з весняними опитуваннями кількість прибічників "жорсткого карантину" дещо зменшилася.

Станом на сьогодні 54% опитаних українців підтримують запровадження локдауну, у квітні таких було 65%. Не підтримують — 44% респондентів.

Проти локдауну здебільшого жителі Сходу, населення середнього віку, та ті, хто не боїться захворіти на коронавірус.

Додамо

Опитування проводили з 21 до 23 жовтня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).

Усього опитали 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0.

Нагадаємо

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 регіонів - Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області та місто Київ.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

Київ встановив такі обмеження: працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

  • заклади харчування
  • готелі
  • установи соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

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