Кожара: заявление Януковича к Путину не является официальным документом для ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Заявление экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска, не является официальным документом для ООН. Об этом сегодня заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара на допросе в Оболонском районном суде Киева в статусе свидетеля по делу о государственной измене Януковича, передает корреспондент УНН.
"Заявление, которое демонстрировал Чуркин (бывший постоянный представитель РФ в Совете безопасности ООН - ред.) не является официальным документом в ООН - оно является приложением к официальной ноте Российской Федерации", - сказал Л.Кожара.
При этом он не стал комментировать заявление-обращение Януковича к Путину.
"У меня нет комментариев по этому вопросу, я не знаю обстоятельств его написания, я не знаю его подлинность. Поэтому я не могу это комментировать", - отметил экс-министр.
Напомним, Л.Кожара является свидетелем со стороны стороны защиты Януковича.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Напомним, свидетельство в суде дали ряд украинских чиновников. Также показания дал Президент Украины Петр Порошенко.