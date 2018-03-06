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Кожара: заява Януковича до Путіна не є офіційним документом для ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Заява екс-президента України Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська, не є офіційним документом для ООН. Про це сьогодні заявив екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара на допиті в Оболонському районному суді Києва в статусі свідка у справі про державну зраду Януковича, передає кореспондент УНН.

“Заява, яку демонстрував Чуркін (колишній постійний представник РФ у Раді безпеки ООН — ред.) не є офіційним документом в ООН — вона є додатком до офіційної ноти Російської Федерації”, — сказав Л.Кожара.

Водночас він не став коментувати заяву-звернення Януковича до Путіна.

“У мене немає коментарів з цього питання, я не знаю обставин її написання, я не знаю її автентичність. Тому я не можу це коментувати”, — зазначив екс-міністр.

Нагадаємо, Л.Кожара є свідком з боку сторони захисту Януковича.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

Нагадаємо, свідчення у суді дали низка українських високопосадовців. Також свідчення дав Президент України Петро Порошенко.

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