Кожара: соглашение об ассоциации Украина - ЕС вступало в конфликт с предыдущими экономическими соглашениями

"Существовала глобальная и общая основание, на ноябрь 2013 ни Украина, ни украинские партнеры не были готовы к подписанию этого соглашения и имплементации соглашения... С самого начала ассоциация планировалась как комплексный документ, состоящий из двух частей - политической и соглашения о глубокой зоне свободной торговли. Именно экономическая часть не должна была быть конфликтной с зонами внешней торговли, Украина заключила ранее... В частности это касалось зоны свободной торговли в рамках СНГ", - сказал Кожара.

Он добавил: "Я считаю, и это - главное, Европейский союз не был готов к выполнению соглашения об ассоциации, и Украина не была готова к выполнению этого соглашения".

Стоит отметить, что Кожара является свидетелем со стороны стороны защиты Януковича.

Как ранее сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.