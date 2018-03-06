Кожара: угода про асоціацію Україна – ЄС вступала у конфлікт з попередніми економічними угодами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара стверджує, що у 2013 році угода про асоціацію Україна-ЄС вступала у конфлікт з попередніми економічними угодами. Про це Кожара заявив сьогодні на допиті в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Існувала глобальна і загальна підстава, що на листопад 2013 року ні Україна, ні українські партнери не були готові до підписання цієї угоди і імплементації угоди... Із самого початку асоціація планувалася як комплексний документ, який складався з двох частин — політичної та угоди про глибоку зону вільної торгівлі. Саме економічна частина не повинна була бути конфліктною з зонами зовнішньої торгівлі, які Україна уклала раніше... Зокрема це стосувалося зони вільної торгівлі в рамках СНД”, — сказав Кожара.
Він додав: “Я вважаю, і це — основне, Європейський союз не був готовий до виконання угоди про асоціацію, і Україна не була готова до виконання цієї угоди”.
Варто зазначити, що Кожара є свідком з боку сторони захисту Януковича.
Як раніше повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.