Козел Линкольн стал мэром американского города
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. 3-летний козел по имени Линкольн был приведен к присяге в качестве нового почетного мэра Фэр-Хейвена, штат Вермонт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
На церемонии присяги на Линкольна надели ленточку с надписью "Мэр". На мероприятии присутствовали чиновники мэрии города.
В Фэр-Хейвене проживает 2,5 тысячи человек. В городке фактически нет мэра.
Идею назначать почетного любимого мэра придумали изначально для сбора средств для игровой площадки, но она превратилась в урок гражданского воспитания для детей.
Выйдя из кабинета, почетный мэр нагадил на полу, заставив начальника полиции убирать за ним.
Напомним, 65-летний Джои Хенни из штата Пенсильвания живет с двумя аллигаторами. Один из них — Уолли длиной 1,4 метра — мужчина зарегистрировал аллигатора как животное эмоциональной поддержки, заметив, что он обладает успокаивающим действием на людей.