Козел Линкольн стал мэром американского города

На церемонии присяги на Линкольна надели ленточку с надписью "Мэр". На мероприятии присутствовали чиновники мэрии города.

В Фэр-Хейвене проживает 2,5 тысячи человек. В городке фактически нет мэра.

Идею назначать почетного любимого мэра придумали изначально для сбора средств для игровой площадки, но она превратилась в урок гражданского воспитания для детей.

Выйдя из кабинета, почетный мэр нагадил на полу, заставив начальника полиции убирать за ним.

Напомним, 65-летний Джои Хенни из штата Пенсильвания живет с двумя аллигаторами. Один из них — Уолли длиной 1,4 метра — мужчина зарегистрировал аллигатора как животное эмоциональной поддержки, заметив, что он обладает успокаивающим действием на людей.