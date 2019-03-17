Козел Лінкольн став мером американського міста
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Трирічний козел на ім'я Лінкольн був приведений до присяги як новий почесний мер Фер-Хейвена, штат Вермонт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
На церемонії присяги на Лінкольна наділи стрічку з написом "Мер". На заході були присутні чиновники мерії міста.
У Фер-Хейвені проживає 2,5 тисячі осіб. У містечку фактично немає мера.
Ідею призначати почесного улюбленого мера придумали спочатку для збору коштів для ігрового майданчика, але вона перетворилася в урок громадянського виховання для дітей.
Вийшовши з кабінету, почесний мер напаскудив на підлозі, змусивши начальника поліції прибирати за ним.
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