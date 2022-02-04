"Ковид" не помеха: В МИД говорят, подготовка встречи советников "нормандской четверки" с участием Ермака продолжается

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Идеально, чтобы встреча советников лидеров “нормандской четверки” в Берлине состоялась физически. Если это не удастся — будут приниматься решения в зависимости от ситуации. Об этом заявил на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста УНН.

Цитата:

“Безусловно, идеальный сценарий — чтобы эта встреча состоялась именно физически, лично, потому что при всем уважении и симпатии к современным технологиям, ничто не заменит личную встречу. Будем надеяться, что он выздоровеет до этой командировки. Если нет - будут приниматься соответствующие решения в зависимости от ситуации”, — сказал министр, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант замены формата из-за "ковида" у руководителя ОП Андрея Ермака.

Детали

По словам министра, Ермак несмотря на коронавирус остается на связи и полностью находится в рабочем процессе.

“Вчера, в частности, под его председательством онлайн состоялось совещание с целью подготовки встречи советников в "нормандском формате“, поэтому он ни в коем случае не прекратил работу над подготовкой этой встречи”, — сообщил Кулеба.

Контекст

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак накануне сообщил, что заболел COVID-19.

Как писал УНН, ранее министр иностранных дел Украины сообщил, что советники лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции - встретятся на следующей неделе. От Украины на встречу должен был поехать Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ожидает от этой встречи договоренность о встрече лидеров “нормандской четверки”.

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