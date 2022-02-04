"Ковід" не завада: у МЗС кажуть, підготовка зустрічі радників "нормандської четвірки" за участю Єрмака триває
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Ідеально, щоб зустріч радників лідерів “нормандської четвірки” в Берліні відбулася фізично. Якщо цього не вдасться — будуть ухвалюватись рішення залежно від ситуації. Про це заявив на брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання журналіста УНН.
Цитата:
“Безумовно, ідеальний сценарій — щоб ця зустріч відбулась саме фізично, особисто, тому що при всій повазі і симпатії до сучасних технологій, ніщо не замінить особисту зустріч. Будемо сподіватись, що він одужає до цього відрядження. Якщо ні — будуть ухвалюватись відповідні рішення у залежності від ситуації”, — сказав міністр, відповідаючи на запитання про те, чи розглядається варіант заміни формату через "ковід" у керівника ОП Андрія Єрмака.
Деталі
Зі слів міністра, Єрмак попри коронавірус залишається на зв’язку і повністю перебуває у робочому процесі.
“Вчора, зокрема, під його головуванням онлайн відбулась нарада з метою підготовки зустрічі радників у "нормандському форматі“, тому він в жодному разі не припинив роботу над підготовкою цієї зустрічі”, — повідомив Кулеба.
Контекст
Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак напередодні повідомив, що захворів на COVID-19.
Як писав УНН, раніше міністр закордонних справ України повідомив, що радники лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції — зустрінуться наступного тижня. Від України на зустріч мав поїхати Єрмак.
Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що очікує від цієї зустрічі домовленість щодо зустрічі лідерів “нормандської четвірки”.