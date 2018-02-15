Коваль рассказал, как в Крыму появились "зеленые человечки"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Россия значительно превышала численность заявленных войск при перекидывании их в Крым в 2014 году. Об этом во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу госизмены Виктора Януковича заявил бывший исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль, передает корреспондент УНН.
"Мы отслеживали ситуацию с перемещением российских военных в Крыму - заметили, что был заявлен один самолет Ил-76, а их прилетело 8. Это двухэтажное расположение, 300 десантников на самолет. Поэтому посчитайте - вот вам и "зеленые человечки". Откуда прибывали: 31-я воздушнодесантная бригада - Ульяновск, и 104-й парашутнодесантний полк, 76-я воздушнодесантная дивизия Псковска. Или было заявлено во время учений 3 вертолета, а прилетают 11. Это было уже конец февраля месяца - новое было руководство государства", - рассказал М.Коваль.
Как сообщал УНН, по словам М.Коваля, на момент российской вооруженной агрессии украинские войска были совершенно не готовы дать отпор.