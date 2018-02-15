Коваль розповів, як в Криму з'явились “зелені чоловічки”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Росія значно перевищувала чисельність заявлених військ при перекиданні їх в Крим в 2014 році. Про це під час засідання Оболонського районного суду Києва у справі держзради Віктора Януковича заявив колишній виконуючий обов’язки міністра оборони Михайло Коваль, передає кореспондент УНН.
“Ми відслідковували ситуацію з переміщенням російських військових у Криму — помітили, що був заявлений один літак Іл-76, а їх прилетіло 8. Це двохповерхове розташування, 300 десантників на літак. Тому порахуйте — от вам і „зелені чоловічки“. Звідки прибували: 31-а повітрянодесантна бригада — Ульяновськ, і 104-й парашутнодесантний полк, 76-в повітрянодесантна дивізія Псковська. Чи було заявлено під час навчань 3 гвинтокрили, а прилітають 11. Це було вже кінець лютого місяця — нове було керівництво держави”, — розповів М.Коваль.
Як повідомляв УНН, за словами М.Коваля, на момент російської збройної агресії українські війська були абсолютно не готові дати опір.