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В Киевской области взялись за работу ночных клубов в комендантский час: власти ввели четкий запрет

Киев • УНН

 • 371698 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На Киевщине все развлекательные мероприятия должны заканчиваться не позднее 21:00, сообщает Киевская областная государственная администрация, передает УНН.

В Киевской области взялись за работу ночных клубов в комендантский час: власти ввели четкий запрет

Цитата

"Война продолжается. К сожалению, некоторые об этом забыли. Продолжают развлекаться даже во время воздушной тревоги под громкую музыку и световое шоу. Например, как это было несколько дней назад в Одессе. Поэтому речь идет не только о моральной стороне, но и о безопасности! Обращаюсь также к владельцам и посетителям развлекательных комплексов в области. Комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. На этот период все развлекательные заведения без исключения – бары, рестораны, загородные комплексы, клубы, ТРЦ и т.д. – должны прекращать свою работу. За нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность", - заявил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Уверяю, что будем проводить проверки по соблюдению норм в регионе. К этому активно привлекать работников полиции. Соблюдение комендантского часа и норм безопасности – это не только вопрос защиты наших граждан, а также уважения друг к другу и нашим защитникам. Прошу жителей области об этом помнить! В условиях войны и попыток врага сломать наше единство мы обязаны быть сознательными. Ради будущего Украины и нашей победы!", - добавил он.

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