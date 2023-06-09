На Київщині взялися за роботу нічних клубів у комендантську годину: влада ввела чітку заборону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На Київщині всі розважальні заходи мають закінчуватись не пізніше 21:00, повідомляє Київська обласна державна адміністрація, передає УНН.
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"Війна триває. На жаль, дехто про це забув. Продовжують розважатися навіть під час повітряної тривоги під гучну музику та світлове шоу. Наприклад, як це було декілька днів тому в Одесі. Тому йдеться не лише про моральний бік, але й про безпеку!Звертаюся також до власників та відвідувачів розважальних комплексів в області. Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. На цей період усі розважальні заклади без винятку – бари, ресторани, заміські комплекси, клуби, ТРЦ тощо – мають припиняти свою роботу. За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність", - заявив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Запевняю, що будемо проводити перевірки щодо дотримання норм у регіоні. До цього активно залучатимемо працівників поліції. Дотримання комендантської години та безпекових норм – це не тільки питання захисту наших громадян, а також поваги один до одного і наших захисників. Прошу мешканців області про це пам'ятати! В умовах війни та спроб ворога зламати нашу єдність ми зобов'язані бути свідомими. Заради майбутнього України і нашої перемоги!", - додав він.
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