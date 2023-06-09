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На Київщині взялися за роботу нічних клубів у комендантську годину: влада ввела чітку заборону

Київ • УНН

 • 371698 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. На Київщині всі розважальні заходи мають закінчуватись не пізніше 21:00, повідомляє Київська обласна державна адміністрація, передає УНН.

На Київщині взялися за роботу нічних клубів у комендантську годину: влада ввела чітку заборону

Цитата

"Війна триває. На жаль, дехто про це забув. Продовжують розважатися навіть під час повітряної тривоги під гучну музику та світлове шоу. Наприклад, як це було декілька днів тому в Одесі. Тому йдеться не лише про моральний бік, але й про безпеку!Звертаюся також до власників та відвідувачів розважальних комплексів в області. Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. На цей період усі розважальні заклади без винятку – бари, ресторани, заміські комплекси, клуби, ТРЦ тощо – мають припиняти свою роботу. За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність", - заявив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Запевняю, що будемо проводити перевірки щодо дотримання норм у регіоні. До цього активно залучатимемо працівників поліції. Дотримання комендантської години та безпекових норм – це не тільки питання захисту наших громадян, а також поваги один до одного і наших захисників. Прошу мешканців області про це пам'ятати! В умовах війни та спроб ворога зламати нашу єдність ми зобов'язані бути свідомими. Заради майбутнього України і нашої перемоги!", - додав він.

Додамо

Віталій Кличко звільнив директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.

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