Косюк стал самым влиятельным агробизнесменом - рейтинг

"Один из самых крупных землевладельцев в Украине. В этом году холдинг, несмотря на карантин и кризис, запустил новый проект — сеть магазинов "Мясомаркет". Кроме того, холдинг перечислил 55 млн гривен в фонд борьбы с коронавирусом", - сказано в комментарии к рейтингу.