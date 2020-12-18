Косюк стал самым влиятельным агробизнесменом - рейтинг
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины и стал самым влиятельным агробизнесменом, сообщает УНН со ссылкой на рейтинг издания "Вести".
"Один из самых крупных землевладельцев в Украине. В этом году холдинг, несмотря на карантин и кризис, запустил новый проект — сеть магазинов "Мясомаркет". Кроме того, холдинг перечислил 55 млн гривен в фонд борьбы с коронавирусом", - сказано в комментарии к рейтингу.