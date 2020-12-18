Косюк став найвпливовішим агробізнесменом - рейтинг

"Один з найбільших землевласників в Україні. Цього року холдинг, незважаючи на карантин і кризу, запустив новий проект - мережу магазинів "Мясомаркет". Окрім того, холдинг перерахував 55 млн гривень до фонду боротьби з коронавірусом", - сказано в коментарі до рейтингу.