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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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15:28 • 73938 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

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Косюк став найвпливовішим агробізнесменом - рейтинг

Київ • УНН

 • 30165 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Власник агрохолдингу МХП Юрій Косюк увійшов в ТОП-100 найвпливовіших людей України і став найвпливовішим агробізнесменом, повідомляє УНН з посиланням на рейтинг видання "Вести".

Косюк став найвпливовішим агробізнесменом - рейтинг

"Один з найбільших землевласників в Україні. Цього року холдинг, незважаючи на карантин і кризу, запустив новий проект - мережу магазинів "Мясомаркет". Окрім того, холдинг перерахував 55 млн гривень до фонду боротьби з коронавірусом", - сказано в коментарі до рейтингу.

Українські Національні Новини

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