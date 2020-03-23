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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100478 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103654 просмотра

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5 марта, 16:07 • 105692 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Косюк направил подопечным областям 29 млн грн

Косюк направил подопечным областям 29 млн грн

Киев  •  УНН

 • 15644 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На борьбу с коронавирусом собственник производства курятины “Наша Ряба” Юрий Косюк выделил 29 млн грн, сообщает УНН.

Деньги уже получили две области: Черкасская и Винницкая — в этих регионах расположены мощности его компании МХП.

В Черкасской области, где зафиксирован уже первый случай коронавируса, сообщили, что оказанная помощь очень важна для региона, поскольку областной и местные бюджеты не в состоянии справиться самостоятельно со всеми потребностями в сфере здравоохранения.

“За каждую потраченную гривну мы отчитаемся публично. А община Черкасской области скажет спасибо за каждую спасенную жизнь”, — подчеркнул глава области Роман Боднар.

В Винницкой области пока нет подтвержденных случаев инфицирования, есть время подготовится. Выделенные МХП средства также направят на закупку дефицитного оборудования и средств защиты.

“МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП — винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения”, — сообщили у Косюка.

Справка: МХП — крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Торговый бренд в Украине — “Наша Ряба”. Птицефабрики компании расположены на территории Винницкой и Черкасской областей. Собственник компании — Юрий Косюк.

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