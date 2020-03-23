Косюк направил подопечным областям 29 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На борьбу с коронавирусом собственник производства курятины “Наша Ряба” Юрий Косюк выделил 29 млн грн, сообщает УНН.
Деньги уже получили две области: Черкасская и Винницкая — в этих регионах расположены мощности его компании МХП.
В Черкасской области, где зафиксирован уже первый случай коронавируса, сообщили, что оказанная помощь очень важна для региона, поскольку областной и местные бюджеты не в состоянии справиться самостоятельно со всеми потребностями в сфере здравоохранения.
“За каждую потраченную гривну мы отчитаемся публично. А община Черкасской области скажет спасибо за каждую спасенную жизнь”, — подчеркнул глава области Роман Боднар.
В Винницкой области пока нет подтвержденных случаев инфицирования, есть время подготовится. Выделенные МХП средства также направят на закупку дефицитного оборудования и средств защиты.
“МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.
Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП — винничан.
Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения”, — сообщили у Косюка.
Справка: МХП — крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Торговый бренд в Украине — “Наша Ряба”. Птицефабрики компании расположены на территории Винницкой и Черкасской областей. Собственник компании — Юрий Косюк.