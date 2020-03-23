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Косюк направив підопічним областям 29 млн грн

Косюк направив підопічним областям 29 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На боротьбу з коронавірусом власник виробництва курятини "Наша Ряба" Юрій Косюк виділив 29 млн грн, повідомляє УНН.

Гроші вже отримали дві області: Черкаська та Вінницька - у цих регіонах розташовані потужності його компанії МХП.

У Черкаській області, де зафіксовано вже перший випадок коронавірусу, повідомили, що надана допомога дуже важлива для регіону, оскільки обласний та місцеві бюджети не в змозі впоратися самостійно з усіма потребами в сфері охорони здоров'я.

"За кожну витрачену гривню ми відзвітуємо публічно. А громада Черкаської області подякує за кожне врятоване життя", - підкреслив очільник області Роман Боднар.

У Вінницькій області поки немає підтверджених випадків інфікування, є час підготуватися. Виділені МХП кошти також направлять на закупівлю дефіцитного обладнання та засобів захисту.

"МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.

Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП - вінничан.

Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення", - повідомили у Косюка.

Довідка: МХП - найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Торговий бренд в Україні - "Наша Ряба". Птахофабрики компанії розташовані на території Вінницької та Черкаської областей. Власник компанії - Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

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