Костюм как у Зеленского и сине-желтые цвета: Блинкен пришел с детьми на вечеринку по случаю Хэллоуина в Белом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен на вечеринку по случаю Хэллоуина, традиционно устраиваемую в Белом доме, одел сына в одежду цвета хаки, как у Президента Владимира Зеленского, а дочь – в одежду цветов украинского флага. Фотографии обнародовали западные СМИ, пишет УНН.
Детали
Президент США Джо Байден приветствовал в Белом доме детей на ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина.
Байден надел кепку и костюм, а его жена Джилл была загримирована, как "первая кошка" Уиллоу, с ушками и пушистыми манжетами на сером платье.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил вечеринку с двумя детьми. Его сын, как видно с фотографий с мероприятия, был одет в одежду цвета хаки, как у Президента Владимира Зеленского, на свитере у него был виден значок со цветами американского и украинского флагов, а в одежде дочери были заметны сине-желтые цвета.
Дети госсекретаря США Энтони #Блинкенаотпраздновали Хэллоуин, нарядившись президентом Украины #Зеленскими в цвета украинского флага pic.twitter.com/d6jIvt5PbC— KyivPost (@KyivPost) 31 октября 2023
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Энтони Блинкен одел своих детей в костюмы #Зеленский и #Украина на Хэллоуин в Белом доме pic.twitter.com/DkIUW3gRcb— Северное сияние (@aborealis940) 31 октября 2023
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Добро пожаловать в “Приветственное ЧТЕНИЕ” в Белом доме!
От известных литературных сказок и историй о привидениях до захватывающих ощущений от чтения — мы надеемся, что семьи и дети выберут свою любимую книгу на Хэллоуин, возьмут фонарик и найдут минутку, чтобы вместе насладиться историей. pic.twitter.com/PJO0UEi8lH
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СМОТРИТЕ: Прес. Байден раздает конфеты во время празднования Хэллоуина в Белом доме pic.twitter.com/yz6Xi0AbX2— Breaking911 (@Breaking911) 30 октября 2023
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