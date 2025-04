Костюм як у Зеленського та синьо-жовті кольори: Блінкен прийшов з дітьми на вечірку з нагоди Гелловіна у Білому домі

Деталі

Президент США Джо Байден вітав у Білому домі дітей на щорічній вечірці на честь Гелловіну.

Байден одягнув кепку та костюм, а його дружина Джилл була загримована, як "перша кішка" Віллоу, з вушками та пухнастими манжетами на сірій сукні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен завітав на вечірку із двома дітьми. Його син, як помітно зі світлин із заходу, був одягнений в одяг кольору хакі, як у Президента Володимира Зеленського, на светрі у нього було видно значок з кольорами американського та українського прапорів, а в одязі доньки було помітно синьо-жовті кольори.

