Костин: причастные к зверствам над украинскими военными будут установлены и привлечены к ответственности

Детали

Как подчеркнул Костин, жесткие зверства стали визитной карточкой российской армии. Пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными являются одним из самых распространенных видов военных преступлений, совершаемых российскими военными.

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"Расследование этой категории преступлений является одним из основных приоритетов Офиса Генерального прокурора. Однако последний случай, видео которого широко распространялось в социальных сетях, превысил своей жестокостью все пределы человеческого воображения. Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов от которого вздрогнули даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток", - говорится в сообщении.

По поручению генпрокурора, прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях войны, начали досудебное расследование. Его будет осуществлять Главное следственное управление СБУ. Параллельно прокурорам были направлены срочные запросы в Службу внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны, предоставлены соответствующие поручения оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины с целью установления всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Напомним

Оккупанты обстреляли колонию в Оленовке, где находились украинские пленные.