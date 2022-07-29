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Костин: причастные к зверствам над украинскими военными будут установлены и привлечены к ответственности

Костин: причастные к зверствам над украинскими военными будут установлены и привлечены к ответственности

Киев • УНН

 • 169719 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Новоизбранный генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что причастные к зверствам над украинскими военными будут установлены и привлечены к ответственности. Об этом информирует УНН.

Детали

Как подчеркнул Костин, жесткие зверства стали визитной карточкой российской армии. Пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными являются одним из самых распространенных видов военных преступлений, совершаемых российскими военными.

Цитата

"Расследование этой категории преступлений является одним из основных приоритетов Офиса Генерального прокурора. Однако последний случай, видео которого широко распространялось в социальных сетях, превысил своей жестокостью все пределы человеческого воображения. Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов от которого вздрогнули даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток", - говорится в сообщении.

По поручению генпрокурора, прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях войны, начали досудебное расследование. Его будет осуществлять Главное следственное управление СБУ. Параллельно прокурорам были направлены срочные запросы в Службу внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны, предоставлены соответствующие поручения оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины с целью установления всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Напомним

Оккупанты обстреляли колонию в Оленовке, где находились украинские пленные.

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