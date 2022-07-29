Костін: причетні до звірств над українськими військовими будуть встановлені та притягнуті до відповідальності

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Як підкреслив Костін, наджорсткі звірства стали візитівкою російської армії. Катування та жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими є одним з найпоширеніших видів воєнних злочинів, які вчиняють російські військові.

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"Розслідування цієї категорії злочинів є одним з основних пріоритетів Офісу Генерального прокурора. Однак останній випадок, відео якого широко поширювалося у соціальних мережах, перевищив своєю жорстокістю всі межі людської уяви. Ми побачили нелюдське поводження з військовополоненим у формі Збройних Сил України з боку окупантів від якого здригнулися навіть прокурори та слідчі, які мають досвід розслідування жорстоких вбивств та катувань", - йдеться у повідомленні.

За дорученням генпрокурора, прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах війни, розпочали досудове розслідування. Його здійснюватиме Головне слідче управління СБУ. Паралельно прокурорами були надіслані термінові запити до Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міністерства оборони, надані відповідні доручення оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України з метою встановлення всіх обставин події та причетних осіб.

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