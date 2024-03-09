Костин обсудил с заместителем и помощником госсекретаря США углубление взаимодействия в борьбе с коррупцией и оргпреступностью
Киев • УНН
Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил усиление антикоррупционных инициатив, борьбу с наркоторговлей и организованной преступностью, а также сотрудничество в расследовании военных преступлений во время своего рабочего визита в Вашингтон.
Генеральный прокурор Андрей Костин, находясь с рабочей поездкой в Вашингтоне провел ряд встреч, на которых обсудил усиление антикоррупционных инициатив в Украине и борьбу с незаконным оборотом наркотиков и другими видами организованной преступности, а также сотрудничество по расследованию военных преступлений. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Как отметили в Офисе генпрокурора, Андрей Костин, находясь с рабочей поездкой в Вашингтоне, провел встречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зея и Послом США по особым поручениям Бет Ван Скаак, а также помощником госсекретаря, директором Бюро Государственного департамента США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Тоддом Робинсоном.
Обсуждали усиление антикоррупционных инициатив в Украине и борьбу с незаконным оборотом наркотиков и другими видами организованной преступности, а также сотрудничество по расследованию военных преступлений. Наша общая цель - неотвратимость справедливого наказания для преступников, независимо от их состояния или должностей,
Отмечается, что Костин обсудил с Узрой Зея и Бет Ван Скаак новые направления сотрудничества в рамках Консультативной группы по вопросам тяжких международных преступлений (ACA) для внедрения лучших мировых практик в процессы расследования и обеспечения ответственности агрессора за совершенные преступления.
Также во время встречи с Тоддом Робинсоном Костин отметил, что Бюро является надежным многолетним партнером в сфере борьбы с организованной преступностью и внедрении комплексных реформ правоохранительной системы и прокуратуры.
Привлечение россии к ответственности за совершенные международные преступления и борьба с коррупцией остаются нашими главными приоритетами. Искренне благодарен Бюро за поддержку и помощь во внедрении новых технологических решений и передовых практик, которые являются сверхважными для нашей успешной работы,
Напомним
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с американскими коллегами сотрудничество в расследовании военных преступлений, усилении борьбы с коррупцией и блокировании поставок западных технологий, используемых для производства оружия, в россию.
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Костин обсудил с заместителем и помощником госсекретаря США углубление взаимодействия в борьбе с коррупцией и оргпреступностью
Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил усиление антикоррупционных инициатив, борьбу с наркоторговлей и организованной преступностью, а также сотрудничество в расследовании военных преступлений во время своего рабочего визита в Вашингтон.
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