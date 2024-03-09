Костін обговорив із заступницею та помічником держсекретаря США поглиблення взаємодії у боротьбі з корупцією та оргзлочинністю
Київ • УНН
Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив посилення антикорупційних ініціатив, боротьбу з наркоторгівлею та організованою злочинністю, а також співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів під час свого робочого візиту до Вашингтона.
Генеральний прокурор Андрій Костін, перебуваючи із робочою поїздкою у Вашингтоні провів низку зустрічей, на яких обговорив посилення антикорупційних ініціатив в Україні та боротьбу з незаконним обігом наркотиків й іншими видами організованої злочинності, а також співпрацю щодо розслідування воєнних злочинів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Як зазначили в Офісі генпрокурора, Андрій Костін, перебуваючи із робочою поїздкою у Вашингтоні, провів зустрічі із заступницею державного секретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Узрою Зея і Послом США з особливих доручень Бет Ван Скаак, а також помічником держсекретаря, директором Бюро Державного департаменту США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Тоддом Робінсоном.
Обговорювали посилення антикорупційних ініціатив в Україні та боротьбу з незаконним обігом наркотиків й іншими видами організованої злочинності, а також співпрацю щодо розслідування воєнних злочинів. Наша спільна мета – невідворотність справедливого покарання для злочинців, незалежно від їхніх статків чи посад,
Зазначається, що Костін обговорив з Узрою Зея та Бет Ван Скаак нові напрями співпраці в межах Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів (ACA) для впровадження найкращих світових практик у процеси розслідування та забезпечення відповідальності агресора за скоєні злочини.
Також під час зустрічі з Тоддом Робінсоном Костін зазначив, що Бюро є надійним багаторічним партнером у сфері боротьби з організованою злочинністю та впровадженні комплексних реформ правоохоронної системи і прокуратури.
Притягнення росії до відповідальності за вчинені міжнародні злочини та боротьба з корупцією залишаються нашими головними пріоритетами. Щиро вдячний Бюро за підтримку та допомогу у впровадженні нових технологічних рішень та передових практик, які є надважливими для нашої успішної роботи,
Нагадаємо
Генеральний прокурор України Андрій Костін обговорив з американськими колегами співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів, посиленні боротьби з корупцією та блокуванні поставок західних технологій, які використовуються для виробництва зброї, до росії.