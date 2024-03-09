Генеральний прокурор України обговорив з колегою із США розслідування воєнних злочинів та боротьбу з корупцією

Генеральний прокурор Андрій Костін під час робочої поїздки до Вашингтону провів зустріч з Генеральним прокурором США Мерріком Гарландом. Посадовці обговорили спільні пріоритети, серед них: співпраця у розслідуванні воєнних злочинів та посилення боротьбі з корупцією.

Про це передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Андрій Костін та Меррік Гарланд обговорили розвиток співпраці між Україною та США – ідеться у повідомленні.

Деталі

У США очільник Офісу ГПУ Андрій Костін провів зустріч з Генеральним прокурором США Мерріком Гарландом. Обговорили спільні пріоритети. Вказується, що на зустрічі посадовці обговорили продовження та розвиток співпраці у розслідуванні воєнних злочинів, посилення інституційної спроможності українських органів прокуратури та правопорядку, а також прогрес у боротьбі з корупцією та транснаціональною організованою злочинністю.

Вже багато було досягнуто спільними зусиллями. – повідомляється у дописі, зокрема зазначається, що у грудні Міністерство юстиції США оприлюднило історичні обвинувачення у воєнних злочинах проти 4 проросійських бойовиків;

Також активізовано роботу з групою Disruptive Technology Strike Force – для припинення незаконного експорту технологій до рф;

Task Force KleptoCapture – щодо розшуку, арешту та конфіскації російських активів, пов’язаних з фінансуванням війни.

Наше стратегічне партнерство з Міністерством юстиції США є надважливим для зусиль України у сфері правосуддя, – зазначив Андрій Костін.

Серед іншого, розвиток нових напрямів у співпраці, таких як розслідування кібератак, здійснених в ході російської агресії, та воєнних злочинів проти довкілля.

Ми високо цінуємо незмінну підтримку та досвід наших колег з Міністерства юстиції США. Дякуємо, що підтримуєте Україну в боротьбі за справедливість, – зазначив Андрій Костін.

Нагадаємо

Україна та США посилюватимуть співпрацю щодо блокування постачання західних технологій, які використовуються для виробництва зброї, до росії. Це обговорив генпрокурор України Андрій Костін під час зустрічі з помічником Генерального прокурора США з питань національної безпеки Метью Олсеном.