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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией

Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 11:05  •  10110 просмотра

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с американскими коллегами сотрудничество в расследовании военных преступлений, усилении борьбы с коррупцией и блокировании поставок западных технологий, используемых для производства оружия, в Россию.

Генеральный прокурор Андрей Костин во время рабочей поездки в Вашингтон провел встречу с Генеральным прокурором США Мерриком Гарландом. Чиновники обсудили общие приоритеты, среди них: сотрудничество в расследовании военных преступлений и усиление борьбы с коррупцией.

Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Андрей Костин и Меррик Гарланд обсудили развитие сотрудничества между Украиной и США

 - говорится в сообщении.
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Детали

В США глава Офиса ГПУ Андрей Костин провел встречу с Генеральным прокурором США Мерриком Гарландом. Обсудили совместные приоритеты. Указывается, что на встрече должностные лица обсудили продолжение и развитие сотрудничества в расследовании военных преступлений, усиление институциональной способности украинских органов прокуратуры и правопорядка, а также прогресс в борьбе с коррупцией и транснациональной организованной преступностью.

Уже много было достигнуто совместными усилиями, - сообщается в заметке, в частности отмечается, что в декабре Министерство юстиции США обнародовало исторические обвинения в военных преступлениях против 4 пророссийских боевиков;

Также активизирована работа с группой Disruptive Technology Strike Force - для пресечения незаконного экспорта технологий в РФ;

Task Force KleptoCapture - по розыску, аресту и конфискации российских активов, связанных с финансированием войны.

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Наше стратегическое партнерство с Министерством юстиции США является сверхважным для усилий Украины в сфере правосудия,

 - отметил Андрей Костин.

Среди прочего, развитие новых направлений в сотрудничестве, таких как расследование кибератак, совершенных в ходе российской агрессии, и военных преступлений против окружающей среды.

Мы высоко ценим неизменную поддержку и опыт наших коллег из Министерства юстиции США. Спасибо, что поддерживаете Украину в борьбе за справедливость,

 - отметил Андрей Костин.

Напомним,

Украина и США будут усиливать сотрудничество по блокированию поставок западных технологий, используемых для производства оружия, в Россию. Это обсудил генпрокурор Украины Андрей Костин во время встречи с помощником Генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Мэтью Олсеном.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
andrei-kostinАндрей Костин
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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