Косовская полиция открыла огонь по автомобилю, ранив серба
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В понедельник специальное подразделение косовской полиции обстреляло автомобиль, который не остановился на контрольно-пропускном пункте возле северного города Митровица, ранив серба. Об этом УНН пишет со ссылкой на DPA.
Детали
Офицеры спецподразделения “Росу” открыли огонь с целью собственной защиты после того, как машина не выполнила приказ остановиться, а затем протаранили полицейскую машину, говорится в заявлении косовской полиции.
Несмотря на обстрел, два человека в машине скрылись с места происшествия.
В Белграде представитель правительства Сербии по делам Косово сообщил, что один из пассажиров автомобиля был серьезно ранен в результате обстрела и доставлен в больницу в сербском городе Кральово.
По его словам, второй пассажир не пострадал, других людей в автомобиле не было.
Справка
Косово, получившее независимость с 2008 года, ныне населено почти исключительно этническими албанцами. Сербия не признает государственность своей бывшей провинции и претендует на территорию Косово.
Напряженность между сербами и албанцами, особенно на севере вокруг разделенного города Митровица, подпитывается Белградом. В конце 2022 года сербы возвели баррикады в десятке мест на севере Косово, перекрыв под’подъездные пути к пограничным переходам Сербии.