Косовская полиция открыла огонь по автомобилю, ранив серба

Детали

Офицеры спецподразделения “Росу” открыли огонь с целью собственной защиты после того, как машина не выполнила приказ остановиться, а затем протаранили полицейскую машину, говорится в заявлении косовской полиции.

Несмотря на обстрел, два человека в машине скрылись с места происшествия.

В Белграде представитель правительства Сербии по делам Косово сообщил, что один из пассажиров автомобиля был серьезно ранен в результате обстрела и доставлен в больницу в сербском городе Кральово.

По его словам, второй пассажир не пострадал, других людей в автомобиле не было.

Справка

Косово, получившее независимость с 2008 года, ныне населено почти исключительно этническими албанцами. Сербия не признает государственность своей бывшей провинции и претендует на территорию Косово.

Напряженность между сербами и албанцами, особенно на севере вокруг разделенного города Митровица, подпитывается Белградом. В конце 2022 года сербы возвели баррикады в десятке мест на севере Косово, перекрыв под’подъездные пути к пограничным переходам Сербии.