Косовська поліція відкрила вогонь по автомобілю, поранивши серба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У понеділок спеціальний підрозділ косовської поліції обстріляв автомобіль, який не зупинився на контрольно-пропускному пункті біля північного міста Митровиця, поранивши серба. Про це УНН пише з посиланням на DPA.
Деталі
Офіцери спецпідрозділу “Росу” відкрили вогонь з метою власного захисту після того, як машина не виконала наказу зупинитися, а потім протаранили поліцейську машину, йдеться у заяві косовської поліції.
Незважаючи на обстріл, двоє людей у машині втекли з місця події.
У Белграді представник уряду Сербії у справах Косово повідомив, що одного з пасажирів автомобіля було серйозно поранено внаслідок обстрілу та доставлено до лікарні у сербському місті Кральово.
З його слів, другий пасажир не постраждав, інших людей в автомобілі не було.
Довідка
Косово, яке здобуло незалежність з 2008 року, нині населене майже виключно етнічними албанцями. Сербія не визнає державність своєї колишньої провінції та претендує на територію Косова.
Напруженість між сербами та албанцями, особливо на півночі навколо розділеного міста Митровиця, підживлюється Белградом. Наприкінці 2022 року серби звели барикади у десятці місць на півночі Косова, перекривши під’їзні шляхи до прикордонних переходів Сербії.