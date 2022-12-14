Косово подало заявку на вступление в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня, 14 декабря, лидеры частично признанной Республики Косово подписали заявление о вступлении в Европейский Союз. Подписи под документом поставили президент Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца. Об этом сообщили в пресс-службе президента Косово Вьоса Османи, информирует УНН.
Цитата
"Сегодня исторический день. Это исторический момент. 14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в современной истории нашего Косово – в истории нашей республики. С одной стороны, мы подаем заявку на членство в ЕС, а с другой – празднуем годовщину основания нашей армии. Оба эти действия направлены на реализацию нашего евроатлантического видения", - говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве добавляют, что на сегодняшний день Косово является воплощением ценностей, на которых построен Европейский Союз.
Отмечается, что независимость Косово не признали пять стран-членов ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния. Также независимость Косово не признает Украина.
Дополнение
11 декабря стало известно, что Косово планирует официально подать заявку на вступление в Европейский Союз.