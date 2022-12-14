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Косово подало заявку на вступление в ЕС

Киев • УНН

 • 465618 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня, 14 декабря, лидеры частично признанной Республики Косово подписали заявление о вступлении в Европейский Союз. Подписи под документом поставили президент Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца. Об этом сообщили в пресс-службе президента Косово Вьоса Османи, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня исторический день. Это исторический момент. 14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в современной истории нашего Косово – в истории нашей республики. С одной стороны, мы подаем заявку на членство в ЕС, а с другой – празднуем годовщину основания нашей армии. Оба эти действия направлены на реализацию нашего евроатлантического видения", - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве добавляют, что на сегодняшний день Косово является воплощением ценностей, на которых построен Европейский Союз. 

Отмечается, что независимость Косово не признали пять стран-членов ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния. Также независимость Косово не признает Украина. 

Дополнение

11 декабря стало известно, что Косово планирует официально подать заявку на вступление в Европейский Союз.

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