Косово планує подати заявку на вступ до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Найближчим часом Косово планує офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу. Про це в інтерв'ю Politico повідомив перший віцепрем'єр Косово, відповідальний за європейську інтеграцію, Беснік Біслімі, передає УНН.
Деталі
"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію. ЄС ніколи не буде повним без Західних Балкан", – сказав Біслімі.
За його розрахунками, Косово зможе стати членом Євросоюзу до 2030 року.
"Процес вступу до ЄС, як відомо, є тривалим і потребує багаторічних нормативних змін, а також економічних та судових реформ. І випадок з Косово особливий. П'ять членів ЄС – Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія – досі не визнають незалежності Косова", – зазначив Біслімі.
За словами Біслімі, однією з переваг Косова є його молоде населення, яке "з найбільшим ентузіазмом готове приєднатися". Він висловив оптимізм щодо того, що країна зможе швидко провести економічні зміни.
Нагадаємо
У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією. У відповідь на останні дії Приштини президент Сербії Олександр Вучич планує надісламти місії НАТО запит про введення армії та поліцейських на територію регіону.