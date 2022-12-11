Косово планирует подать заявку на вступление в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В ближайшее время Косово планирует официально подать заявку на вступление в Европейский Союз. Об этом в интервью Politico сообщил первый вице-премьер Косово, ответственный за европейскую интеграцию, Бесник Бислими, передает УНН.
Детали
"Мы готовы вывести Косово на новую траекторию. ЕС никогда не будет полным без Западных Балкан", – сказал Бислими.
По его расчетам, Косово сможет стать членом Евросоюза до 2030 года.
"Процесс вступления в ЕС, как известно, длительный и требует многолетних нормативных изменений, а также экономических и судебных реформ. И случай с Косово особенный. Пять членов ЕС – Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания – до сих пор не признают независимость Косово", – отметил Бислими.
По словам Бислими, одним из преимуществ Косово является его молодое население, которое "с наибольшим энтузиазмом готово присоединиться". Он выразил оптимизм по поводу того, что страна сможет быстро провести экономические изменения.
Напомним
В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич планирует отправить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию региона.