Косово подало заявку на вступ до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні, 14 грудня, лідери частково визнаної Республіки Косово підписали заяву на вступ до Європейського Союзу. Підписи під документом поставили президент Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та речник парламенту Глаук Конюфца. Про це повідомили в пресслужбі президента Косово Вйоса Османі, інформує УНН.
Цитата
"Сьогодні історичний день. Це історичний момент. 14 грудня від сьогодні має подвійне значення в сучасній історії нашого Косова – в історії нашої республіки. З одного боку, ми подаємо заявку на членство в ЄС, а з іншого – святкуємо річницю заснування нашої армії. Обидві ці дії спрямовані на реалізацію нашого євроатлантичного бачення", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У відомстві додають, що на сьогодні Косово є втіленням цінностей, на яких побудований Європейський Союз.
Зазначається, що незалежність Косово не визнали п'ять країн-членів ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Також незалежність Косово не визнає Україна.
Доповнення
11 грудня стало відомо, що Косово планує офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу.