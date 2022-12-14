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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Косово подало заявку на вступ до ЄС

Косово подало заявку на вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 465618 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні, 14 грудня, лідери частково визнаної Республіки Косово підписали заяву на вступ до Європейського Союзу. Підписи під документом поставили президент Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та речник парламенту Глаук Конюфца. Про це повідомили в пресслужбі президента Косово Вйоса Османі, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні історичний день. Це історичний момент. 14 грудня від сьогодні має подвійне значення в сучасній історії нашого Косова – в історії нашої республіки. З одного боку, ми подаємо заявку на членство в ЄС, а з іншого – святкуємо річницю заснування нашої армії. Обидві ці дії спрямовані на реалізацію нашого євроатлантичного бачення", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У відомстві додають, що на сьогодні Косово є втіленням цінностей, на яких побудований Європейський Союз.  

Зазначається, що незалежність Косово не визнали п'ять країн-членів ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Також незалежність Косово не визнає Україна.

Доповнення

11 грудня стало відомо, що Косово планує офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

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