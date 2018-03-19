Косовар решил незаконно пересечь украинскую границу, чтобы встретиться с любимой

"Нарушителя, который пытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта пропуска, задержали вчера пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда. 35-летний мужчина имел при себе паспорт гражданина непризнанной Украиной Республики Косово. Пограничный наряд задержал иностранца в 10 метрах от границы, когда он как раз пытался преодолеть заградительный забор. Свой поступок нарушитель объяснил якобы желанием встретиться на территории Украины с девушкой, которая проживает в Ровно", - говорится в сообщении.

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Сейчас иностранец содержится в пункте временного содержания отряда.

На него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204 -1 КУоАП, дело направлено в суд.