Косовар решил незаконно пересечь украинскую границу, чтобы встретиться с любимой

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 5376 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 52949 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 68628 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101181 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108671 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116312 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121708 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132816 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146772 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Косовар решил незаконно пересечь украинскую границу, чтобы встретиться с любимой

Косовар решил незаконно пересечь украинскую границу, чтобы встретиться с любимой

Киев  •  УНН

 • 8089 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Гражданин непризнанной Республики Косово решил в обход пограничных пунктов пропуска попасть в Украину, чтобы якобы встретиться с любимой девушкой. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Нарушителя, который пытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта пропуска, задержали вчера пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда. 35-летний мужчина имел при себе паспорт гражданина непризнанной Украиной Республики Косово. Пограничный наряд задержал иностранца в 10 метрах от границы, когда он как раз пытался преодолеть заградительный забор. Свой поступок нарушитель объяснил якобы желанием встретиться на территории Украины с девушкой, которая проживает в Ровно", - говорится в сообщении.

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Сейчас иностранец содержится в пункте временного содержания отряда.

На него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204 -1 КУоАП, дело направлено в суд.

Украинские Национальные Новости

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