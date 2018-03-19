Косовар вирішив незаконно перетнути український кордон, щоб зустрітися з коханою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Громадянин невизнаної Республіки Косово вирішив в обхід прикордонних пунктів пропуску потрапити в Україну, щоб начебто зустрітися з коханою дівчиною. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Порушника, який намагався незаконно потрапити на територію України в обхід пункту пропуску, затримали учора прикордонники відділу "Косино" Мукачівського загону. 35-річний чоловік мав при собі паспорт громадянина невизнаної Україною Республіки Косово. Прикордонний наряд затримав іноземця за 10 метрів від кордону, коли той саме намагався подолати загороджувальний паркан. Свій вчинок порушник пояснив нібито бажанням зустрітися на території України з дівчиною, яка проживає у Рівному”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі іноземець утримується в пункті тимчасового тримання загону.
На нього складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ч.1 ст. 204 −1 КУпАП, справу скеровано до суду.